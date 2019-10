Wird Rocco Starks (33) Liebesbeweis zum Leidensweg? Der ehemalige Dschungelcamper ist derzeit zu Fuß auf dem Weg von Berlin nach München. Der Grund: Er möchte seiner Noch-Ehefrau Nathalie zeigen, wie sehr er sie noch liebt und sie so zurückgewinnen. Doch so wie der Kampf in der Liebe nicht immer einfach ist, stellt sich auch Roccos Reise als kein leichtes Los heraus. Beim Laufen fließen dem Buchautor sogar die Tränen über das Gesicht!

Knapp 200 Kilometer stehen dem Single-Mann am Dienstag noch bevor, doch der zurückgelegte Weg fordert seinen Tribut: In seiner Instagram-Story filmt sich Rocco beim Laufen mit Tränen in den Augen. "Dieser Schmerz...", schreibt das Reality-TV-Sternchen dazu. Schon kurz zuvor gibt der 33-Jährige ein körperliches Update mit den Worten: "Mir tut alles weh, meine Arschbacken." Doch Schmerz hin oder her – er werde trotzdem bis zum Ziel weitermachen.

Allerdings sind die physischen Beschwerden nicht das einzige, was Rocco an diesem Tag belastet. Seine Helfer, die ihn bisher mit dem Auto begleitet hätten, würden krankheitsbedingt auf einmal ausfallen. "Ich bin ab heute Abend komplett auf mich alleine gestellt", erklärt der Sohn von Uwe Ochsenknecht (63).

Splash News Rocco Stark auf dem Weg von Berlin nach München

Anzeige

Instagram / roccostark Nathalie und Rocco Stark

Anzeige

Action Press / Bieber, Tamara Rocco Stark im März 2019 in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de