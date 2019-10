Große Konfrontation bei Love Island! Seit Dijana Cvijetic wieder in der Liebesvilla ist, geht es rund. Die schöne Schweizerin entschied sich erst für Aleksandar Petrovic (28) als Partner, bevor sie ihn wie eine heiße Kartoffel fallen ließ und Danilo Cristilli wählte. Das Hü und Hott der Blondine wollte der verletzte Muskelmann aber nicht so einfach auf sich sitzen lassen und machte Dijana eine Szene. Die Fans der Show hat Aleks dabei auf seiner Seite.

Die offenen Worte des Maschinenbauingenieurs wurden auf Twitter sehr abgefeiert. "Yes Aleks, genau so war es. Endlich spricht es einer aus" oder "Aleks hat sowas von recht, endlich einer, der mal sagt, was Sache ist und das 'Off' stimmt ihm sogar zu", hieß es da. Das tat Sprecher Simon Beeck (39) tatsächlich und benannte Dijana sogar scherzhaft als dunkle Fee Maleficent, was ein anderer User gleich aufgriff: "Maleficent ist einfach nur hoch manipulativ, spinnt Intrigen und ist falsch hoch zehn. Noch unsympathischer geht es nicht!"

Auch die Promiflash-Leser fanden Dijanas Verhalten nicht gerade nachvollziehbar. In einer aktuellen Umfrage meinten satte 95 Prozent (Stand: 3.10. 8:40 Uhr), dass ihre Intention von Anfang an ersichtlich war. Noch braucht die einstige Miss Universe Switzerland die Sympathien der Zuschauer zwar nicht. Allerdings ist sie spätestens im Finale am Montagabend darauf angewiesen. Schließlich entscheidet das Publikum, wer "Love Island" gewinnt und die 50.000 Euro Preisgeld kassiert.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe": ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

