Geht da etwa was? Noah Centineo (23) gilt seit Längerem als der heißeste Single-Boy in Hollywood. Spätestens seit seiner Hauptrolle in "To All The Boys I've Loved Before" dürften ihn Millionen Fans verfallen sein. Über sein Liebesleben ist allerdings nicht sonderlich viel bekannt – umso überraschender dürfte jetzt diese News für viele Fans sein: Angeblich soll Noah das heiße Netz-Sternchen Alexis Ren (22) daten!

Dieses Gerücht soll schon seit einigen Monaten die Runde machen, wie Us Weekly berichtet. Bereits seit April vermuten Fans, dass bei dem Netflix-Star und Alexis mehr als nur Freundschaft geht. Demnach sollen es die beiden mittlerweile klargestellt haben, dass sie zusammen sind. Auch ein Augenzeuge hat erst vor wenigen Tagen das Paar mit Freunden in West Hollywood gesichtet und kann eine Liebelei bestätigen: "Als sie gegangen sind, hat er seinen Arm um sie geschlungen und sie am Kopf geküsst."

Erst Ende vergangenen Jahres schwärmte der Serien-Hottie aber noch für jemand ganz anderen. Im Netz machte der 23-Jährige keinen Hehl daraus, dass er Selena Gomez (27) ganz toll findet. "Boah, sie ist umwerfend!", schrieb Noah unter einem Fanpage-Pic der Sängerin.

Getty Images Alexis Ren, Netz-Star

Getty Images Noah Centineo, Schauspieler

Getty Images Selena Gomez bei der Filmpremiere von "The Dead Don't Die" in New York

