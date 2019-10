Auf die Schlittschuhe, fertig, los! Schon in wenigen Wochen geht das Eistanz-Format Dancing on Ice in die nächste Runde. Bisher ist nicht bekannt, wer mit von der Partie sein wird. Ein Kandidat wurde aber bereits offiziell bestätigt – und zwar Joey Heindle (26). Zusammen mit seiner Freundin, Eiskunstlauf-Profi Ramona Elsener, will der Musiker um den Titel kämpfen. Mit einem ersten Foto läutete er nun den Countdown zum Staffelstart ein.

Auf seinem Instagram-Account postete der ehemalige DSDS-Kandidat am Montag ein Foto, auf dem er und seine Liebste in die Kamera lächeln. Und der schillernde Partner-Look, den die Turteltauben tragen, kommt nicht von ungefähr, denn: Sie haben sich für den Dreh des "Dancing on Ice"-Trailers in Schale geworfen. "Ab dieser Woche heißt es 60 Tage hartes, hartes Training – jeden Tag stundenlang. Wir werden alles geben, damit ihr eine tolle Show bekommt", kommentiert der diesjährige Promi Big Brother-Finalist den Beitrag.

Obwohl die Vorbereitungen für das frostige TV-Spektakel schon im vollen Gange zu sein scheinen, verriet der Sender bisher nicht, wer sich noch aufs Eis wagt. Heiße Kandidaten sollen angeblich Jenny Elvers (47), Peer Kusmagk (44), Nadine Klein (34) und Jens Hilbert (41) sein. Letzterer hat Joeys Post sogar kommentiert – vielleicht ein Indiz für seine Teilnahme?

Instagram / joeyheindle Ramona Elsener und Joey Heindle

Anzeige

Instagram / joeyheindle Joey Heindle im September 2019

Anzeige

WENN.com Jens Hilbert in Berlin, 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de