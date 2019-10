Uppsala, Pietro Lombardi (27)! Der Sänger hat sein Herz an die schöne Melissa verloren. Das Problem? Die Beauty ist noch bis spätestens Montagabend in der Reality-Show Love Island. Deswegen schaut sich der Musiker das frivole Format jeden Abend an und schmachtet die Schwäbin aus der Ferne an. Dabei unterlief dem gebürtigen Karlsruher nun ein kleiner Fauxpas: Pietro nannte seine Herzensdame Bauer.

In seiner Instagram-Story kommentierte der 27-Jährige am Mittwochabend den gesunden Appetit der Brünetten, als sie sich im Gespräch mit ihrer Mitbewohnerin Vivien Michalla über ihre Gefühlswelt austauschte. "Hunger hmmm! Ich schwöre, ich mag die echt man, wirklich. Ich kenne die zwar noch nicht, aber die ist irgendwie süß. So ein Bauer, aber trotzdem hübsch, wirklich. Ich feier es extrem." Ob dieses Kompliment noch nach hinten losgeht?

Allerdings ist die 23-Jährige schon angetan genug von der Aufmerksamkeit des "Phänomenal"-Interpreten. Seine Videobotschaft, in der Pie ihr Komplimente machte und ihr sogar ein Ständchen sang, kam sehr gut bei ihr an. "Wir sehen uns draußen", flötete sie darauf nämlich im Sprechzimmer der "Love Island"-Villa.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe": ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

RTL II / Magdalena Possert Melissa, "Love Island"-Kandidatin 2019

Anzeige

ActionPress Pietro Lombardi bei einem Auftritt im Mega Park 2019

Anzeige

RTL II / Magdalena Possert Melissa, "Love Island"-Kandidatin 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de