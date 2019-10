Hailey Bieber (22) präsentiert ihr Hochzeitsglück! Nachdem das Model ihrem Mann Justin (25) nun zum zweiten Mal das Jawort gegeben hatte, verbreitete sie die erfreuliche News auf etwas ungewöhnliche Art und Weise. Als das Ehepaar am Mittwoch auf dem Weg zum Mittagessen in Los Angeles gesehen wurde, trug die Blondine ein besonderes Outfit. Ihre Lederjacke war mit dem Schriftzug "Ehefrau" bedruckt!

Wie DailyMail berichtete, machte sich das frischgebackene Ehepaar nach der turbulenten Hochzeit zu einem entspannten Lunch-Date in Beverly Hills auf. Während sich Justin in einem lockeren Outfit mit einem Oversize-Shirt und einer Sporthose zeigte, war seine Frau schick zurechtgemacht. Neben der Céline-Lederjacke hatte sie eine Mom-Jeans sowie ein weißes Top und schwarze Leder-Boots an. Ihren Look rundete sie mit goldenen Kreolen, einer Sonnenbrille und einer schwarzen Handtasche ab. Wie auch an ihrem Hochzeitstag trug sie einen niedrig gebundenen Dutt.

Besonders im vergangenen Jahr wurde der Style der 22-Jährigen heftig kritisiert. Fans gingen davon aus, dass sich die einstige Fashion-Ikone zu einer Frau mit einer Vorliebe für Schlabber-Looks entwickelt hat. Der Grund: Justin! Denn dieser ist bekannt für seine teilweise sogar ungepflegt wirkenden Looks. Doch bei seiner Gattin scheint die extrem legere Kleidung wohl nur eine Phase gewesen zu sein.

ActionPress Hailey Bieber mit "Ehefrau"-Jacke

Instagram / haileybieber Justin Bieber und Hailey Bieber

ActionPress Hailey und Justin Bieber im Oktober 2019

