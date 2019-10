Am 15. Oktober startet Bachelor in Paradise in die zweite Runde – und schon jetzt warten die Fans gespannt, welche übrig gebliebenen Singles sich in der Reste-Show für Kuppelshow-Kandidaten finden werden. Insgesamt 33 Teilnehmer wollen sich in diesem Jahr auf die Suche nach der großen Liebe begeben. Promiflash hat bei Ex-Rosen-Boy Nik Schröder (30) nachgefragt, was er von der großen Zahl der Rosenanwärter hält. Der frischgebackene Ehemann vermutet: Der Kampf um die Schnittblumen könnte in dieser Staffel besonders hart werden.

"Mehr Kandidaten heißt auf jeden Fall ein schnellerer Durchlauf. Das heißt, mehr Stress um in der Nacht der Rosen eine Rose zu bekommen", vermutet Nik im Gespräch mit Promiflash. Das vielfältige Teilnehmerfeld verspricht seiner Meinung nach aber nicht nur jede Menge Abwechslung, sondern auch totale Trash-Garantie. "Das wird auf jeden Fall abgehen dort", witzelt er und freut sich auf Tränen, Drama, Stress und mehr.

Zusammen mit seiner Frau Jessica fiebert der Reality-TV-Star vor allem auf den Auftritt einer Solo-Lady hin: "Ich hoffe, dass es dann endlich mal klappt, Carina", wünscht sich Jessi einen Partner für Der Bachelor-Staffel-Kollegin Carina Spack – und auch auf Single-Mama Samantha Justus (29) ist die Blondine besonders gespannt. Bis die beiden Girls in ihr Rosen-Abenteuer starten können, wird aber noch eine kleine Weile vergehen. Die beiden gehören nicht zum Star-Cast der Show.

