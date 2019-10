Mit diesem Anblick schockierte Aaron Carter (31) seine Fans! Der Sänger, der zuletzt mit besorgniserregenden Schlagzeilen und heftigen Vorwürfen von seinem Bruder Nick Carter (39) für Aufsehen gesorgt hatte, hat sich ein riesiges Gesichtstattoo stechen lassen: Die Zeichnung einer Medusa ziert nun einen Großteil seiner linken Schläfe! Doch warum ausgerechnet dieses außergewöhnliche Motiv? Jetzt verriet Aaron: Tatsächlich hat Rihanna (31) ihn dazu inspiriert!

Im Jahr 2013 war die Musikerin auf dem Cover der 25. Jubiläumsausgabe der britischen GQ zu sehen: Und zwar als die schaurige Gorgone aus der griechischen Mythologie – inklusive der berüchtigten Schlangenhaare. "Sie war die schönste Medusa, die ich je gesehen habe", betone Aaron kürzlich in einer Instagram-Lifestory. Dieses Bild sei ihm im Gedächtnis geblieben. Doch das Tattoo ließ er sich nicht etwa für Rihanna stechen: "Es ist für meine Mom", erklärte der Blondschopf weiter. Seine Mutter sei nämlich schon immer ein großer Fan des berühmten Medusa-Designs von Versace gewesen.

In einem früheren Instagram-Livestream hatte der 31-Jährige seine Fans zum Tätowierer mitgenommen. Darin war zu sehen, wie der Tattoo-Künstler nach und nach Aarons Gesicht verzierte – mit Rihannas berühmtem Cover als Vorlage. Was sagt ihr dazu, dass Aaron die Körperkunst seiner Mutter gewidmet hat? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab!

Getty Images Rihanna bei den BET Awards in Los Angeles, 2019

Instagram / aaroncarter Aaron Carter im September 2019

MEGA Aaron Carter Ende September 2019 in Lancaster

