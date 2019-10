Die zweite Hochzeit von Hailey (22) und Justin Bieber (25) war wohl eine der meist erwarteten Hochzeiten des Jahres – und natürlich ziemlich prominent besucht. Unter anderem sollen Topmodel Kendall Jenner (23) und ihre Schwester Kylie Jenner (22) sowie Rapper Jaden Smith (21) und Model Joan Smalls unter den Gästen gewesen sein. Auch noch eine andere berühmte Laufstegschönheit tummelte sich unter den Anwesenden: Camila Morrone – doch von ihrem Liebsten, Hollywoodstar Leonardo DiCaprio (44), war allerdings keine Spur!

Doch Camila hat den Abend auch ohne ihren Freund sichtlich genossen, wie einige Schnappschüsse auf Instagram beweisen. Darauf ist die schöne Brünette mit einem Weinglas und einem bezaubernden Styling zu sehen. Sie setzte auf einen minimalistischen Look, dem es aber nicht an Glamour fehlte. So trug Camila eine glänzende goldene Robe mit Raffungen am Dekolleté und V-Ausschnitt. Als Accessoire wählte sie eine goldfarbene Umhängetasche mit Kettenhenkel.

Auch bei ihren Haaren setzte sie auf schlichte Eleganz und bezauberte mit einem Look aus leichten Wellen. Camila scheint übrigens ein Gast der Braut gewesen zu sein. Auf einem Bild der Hochzeitsfeier ist sie nämlich mit Hailey und anderen Modelkolleginnen zu sehen.

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber an ihrem Hochzeitstag

ActionPress Leonardo DiCaprio und Camila Morrone in New York

Getty Images Camila Morrone bei den Cfda Fashion Awards 2019

