Die Fans von Kylie Jenner (22) und Travis Scott (28) machen seit knapp zwei Jahren ein wahres Auf und Ab der Gefühle mit: Hochzeitsspekulationen um die Reality-Darstellerin und den Rapper wechseln sich mit immer neuen Trennungsgerüchten ab. Aktuell soll das Paar sich eine Auszeit genommen haben. Ob sie nun wieder zusammenfinden oder nicht, wird sich zeigen – ein Rückblick auf den Beginn ihrer Romanze zeigt jedoch, dass Überraschungen mit Kylie und Travis immer möglich sind!

Seit ihrer Trennung von Musiker Tyga (29) im März 2017 war Kylie wieder eine Single-Lady – jedoch nicht lange. Schon beim Coachella-Festival im April, also nur einen Monat darauf, wurden die damals 19-Jährige und Travis turtelnd gesichtet. Schon da schien Kylie zu wissen, dass da nicht nur ein kurzer Flirt läuft: Die Make-up-Ikone entschied sich, ihren Lover auf dessen anstehende Konzertreise zu begleiten. "Er meinte, 'Ich gehe wieder auf Tour, was wollen wir jetzt machen? Wir mögen uns ja offensichtlich'. Und ich habe gesagt, 'Na ja, ich komme mit dir mit'", schilderte Kylie in einem GQ-Interview im Juli 2018.

Kurz darauf war die Schwester von Kim Kardashian (38) tatsächlich schon von Travis schwanger, wie sich später herausstellte: Die gemeinsame Tochter Stormi Webster (1) kam Anfang Februar 2018 zur Welt und wurde demnach im Mai 2017 gezeugt. Der "Sicko Mode"-Interpret erzählte vor einigen Wochen, dass er und Kylie sofort wussten, dass sie die Schwangerschaft gemeinsam durchziehen und Eltern werden wollten: "Wir fühlten, dass das etwas Besonderes ist. Kinder sind etwas, worüber wir gesprochen haben, als es mit uns ernst wurde." Aktuell soll Travis' voller Terminkalender es jedoch unmöglich machen, das Familienleben nach den Vorstellungen seiner Liebsten zu gestalten – laut einem Insider ist das der Grund für die derzeitige, möglicherweise aber nur vorübergehende Trennung.

Splash News Travis Scott und Kylie Jenner in Miami

kyliejenner/Instagram Travis Scott und Kylie Jenner

Instagram / kyliejenner Travis Scott, Stormi Webster und Kylie Jenner

