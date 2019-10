Ist das der Grund für ihre Trennung? Diese Nachricht hat viele Fans entsetzt: Bei Kylie Jenner (22) und Travis Scott (28) soll es dermaßen kriseln, dass die beiden eine Beziehungspause eingelegt haben. Ein endgültiges Liebes-Aus soll das zwar noch nicht sein, die Reality-Beauty und der Rapper wurden allerdings schon seit Wochen nicht mehr gemeinsam gesehen. Jetzt verriet ein Insider, was hinter der Beziehungskrise steckt: Offenbar arbeitet Travis zu viel und kümmert sich nicht genug um seine kleine Familie!

"Zurzeit sind ihre Prioritäten unterschiedlich", meinte die Quelle gegenüber E! News. Die jüngste Kardashian-Jenner-Schwester habe sich schon immer ein traditionelles Familienleben gewünscht und hatte offenbar schon eine Hochzeit und weitere Kinder geplant. Für den 28-Jährigen stünde zurzeit allerdings die Karriere an erster Stelle – darunter hätten Kylie und die gemeinsame Tochter Stormi (1) gelitten. "Es war schwer für ihn, jeden Abend nach Hause zu kommen, um bei seiner Familie zu sein und Stormi ins Bett zu bringen. An diesem Punkt in seinem Leben ist er zurzeit nicht", erklärte der Insider.

Über eines scheinen sich die beiden allerdings einig zu sein: Töchterchen Stormi soll nicht unter ihrer, möglicherweise vorübergehenden, Trennung leiden. Sie haben sich angeblich bereits über das Sorgerecht geeinigt – und zwar ganz ohne Gericht, Anwälte oder Streit.

SIPA PRESS / Action Press Kylie Jenner und Travis Scott bei den Grammy Awards 2019

Instagram / kyliejenner Travis Scott, Stormi Webster und Kylie Jenner

Getty Images Travis Scott, Stormi Webster und Kylie Jenner

