Partystimmung statt Herzschmerz? Schon seit einigen Tagen kursieren Gerüchte, dass Janine Pink (32) und Tobias Wegener (26) nach ihrer Promi Big Brother-Romanze eine handfeste Krise haben. Währen die ehemalige Köln 50667-Darstellerin sehr unter der Situation zu leiden scheint, geht es dem Love Island-Hottie offenbar bestens. Bei der Reunion mit seinen Promi-BB-Kollegen Theresia Fischer und Co. ließ es der Muskelmann ordentlich krachen – und zwar ohne Janine!

In ihrer Instagram-Story dokumentierte Theresia das feuchtfröhliche Wiedersehen mit ihren Show-Buddys. Lilo von Kiesenwetter und Co. feierten bei einem Konzert von Schlagerstar Almklausi (49) bei den Cannstatter Wasen in Stuttgart. Dort wollen sie nämlich am morgigen Samstag gemeinsam den Song "Großer Bruder" aufnehmen. Doch heute Abend lassen sie erst einmal die Korken knallen – allen voran Tobi: Freudestrahlend schenkte er seiner Party-Crew Champagner ein. "Alles gegen den Liebeskummer", lachte er in die Kamera – ein kleiner Seitenhieb gegen Janine?

Tobi selbst meldete sich aber nicht in seiner Story. Ist die gute Stimmung also vielleicht nur Fassade? Eines steht fest: Janine war offenbar nicht zum Feiern zumute. Sie zog sich in den vergangenen Tagen immer mehr aus den sozialen Netzwerken zurück.

Getty Images Tobias Wegener und Janine Pink nach dem "Promi Big Brother"-Finale 2019

Christoph Hardt/Future Image/ActionPress Tobias Wegener bei der ETL Sportnacht 2019

Instagram / janinepinkofficial Janine Pink, Reality-TV-Star

