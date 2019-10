Das hat sich Marcellino Kremers definitiv anders vorgestellt! Vergangenes Jahr suchte er bei Love Island die große Liebe, fand diese aber leider nicht in Show-Partnerin Tracy Candela. Natürlich verfolgt der Gladbacher auch dieses Jahr das Treiben in der Liebesvilla. Doch vom Verhalten des aktuellen Casts ist Marcellino alles andere als begeistert: Für den Sieger von 2018 spielen fast alle Teilnehmer der Datingshow in diesmal ein falsches Spiel – um Reichweite zu machen!

Im Promiflash-Interivew zieht Marcellino kurz vor dem großen Finale ein Staffelfazit: Insgesamt sei er doch sehr enttäuscht von den meisten Islandern. "Bei mir hat es letzten Endes selbst mit der Liebe nicht funktioniert und deshalb will ich niemandem zu nahe treten, aber meiner Meinung nach hatten einige Kandidaten dieses Jahr einen Plan oder eine Strategie für das Format, um sich maximalen Erfolg und Reichweite zu sichern", wetterte der Fitness-Fan. Seine Aussage kommt aber nicht von ungefähr! Denn das eine oder andere Show-Gesicht kam ihm beim Schauen ziemlich bekannt vor: "Einige Kandidaten konnten schon vor einem Jahr nach unserem Staffelfinale ihren Wunsch, nächstes Jahr dabei zu sein, und auf den 'Love Island'-Zug aufspringen zu können, nicht verbergen. Die haben jedes Bild von uns kommentiert, um mit im Geschehen zu sein." Namen wollte der Reality-Beau nicht nennen.

Doch mit dieser Strategie werden die meisten keinen Erfolg haben, ist sich der "Renn zur Million"-Teilnehmer sicher. "Der Grund, warum viele oder einige von uns durch dieses Format anschließend an Reichweite gewonnen haben, ist, dass wir absolut unvoreingenommen und authentisch an die Sache rangegangen sind. Wir konnten uns im Leben nie vorstellen, dass wir dadurch auch nur ein kleines Bisschen bekannt werden könnten", war Marcellinos Schlusswort. Was sagt ihr zu seiner Einschätzung? Stimmt ab.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe": ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

RTL II / Magdalena Possert Die Islander 2019

Instagram / marcellinokremers Marcellino Kremers

Instagram / marcellinokremers Marcellino Kremers, Ex-"Love Island"-Kandidat

