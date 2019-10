Für seine Mama gibt Marcellino Kremers alles! Am Dienstagabend stellte sich der ehemalige Love Island-Kandidat bei "Renn zur Million" seiner wohl größten sportlichen Herausforderung. In der ProSieben-Show können sich Hobbysportler und Profis an den anspruchsvollen Hindernissen beweisen und Millionen einheimsen. Marcellino hat Promiflash jetzt verraten, welche Motivation hinter seinem spektakulären Gewinn steckt. Mit dem Preisgeld will der Ex-Kuppelshow-Teilnehmer seiner Mutter einen großen Traum erfüllen.

"Ich werde mit den 50.000 Euro meiner Mutter den Wunsch erfüllen, die Bahamas zu bereisen", freut er sich im Gespräch mit Promiflash und gibt zu, den Rest des Geldes noch gar nicht verplant zu haben. "Ich liebe es sehr, die Menschen um mich herum glücklich zu machen. Ich denke, ich werde ein paar kleine Wünsche erfüllen." Obwohl sich Marcellino selbst als total sportverrückt bezeichnet und sich mit seinem Fitnessprogramm des Öfteren an seine Grenzen bringt, hatte er vor der Teilnahme an dem Extrem-Format eine Menge Respekt.

"Ich war sehr aufgeregt! Das war mit Abstand die größte Aufregung, die ich seit Langem gespürt habe", meint er. Nachdem Marcellino sofort zu Beginn einen der schwierigsten Parcours, das Siedebecken, erfolgreich gemeistert hatte und auch im Walzwerk seinen Vorsprung vor dem Taekwondo-Meister Harun Özdemir hatte halten können, machte ihm im Stahl-Dschungel vor allem seine nasse Ausrüstung einen Strich durch die Rechnung. Mit feuchten Schuhen rutschte er immer wieder ab – und verspielte sich so die Chance, die nächste Geld-Stufe freizuschalten.

Instagram / marcellinokremers Reality-TV-Star Marcellino Kremers

Instagram / marcellinokremers Ex- "Love Island"-Star Marcellino Kremers

Instagram / marcellinokremers "Renn zur Million"-Teilnehmer Marcellino Kremers

