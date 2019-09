Seine sportliche Karriere als Basketballer hat Andrej Mangold (32) zwar an den Nagel gehängt – faulenzen ist bei dem Bachelor allerdings nicht angesagt! Der Rosenkavalier und seine Auserwählte Jenny Lange sind am Dienstag bei "Renn zur Million" unterwegs. Kurz vor Ausstrahlung der Extrem-Show hat Promiflash bei den beiden nachgefragt, ob sie sich speziell auf die harten Parcours des Millionen-Rennens vorbereitet haben. Das Paar gibt dabei zu: Sie seien gut gewappnet gewesen.

"Wir waren ein paar Mal in der Kletterhalle, wir sind ein paar Mal zusammen joggen gegangen. Wenn es die Zeit halt wirklich hergegeben hat", fasst Jenny im Rahmen der Glow by dm in Berlin gegenüber Promiflash das Trainingsprogramm zusammen. Da die Flirtshow-Teilnehmer von Natur aus ziemlich sportlich seien, habe sich Andrej im Vorfeld gut vorbereitet gefühlt. Im Kampf zur Million hatten sich der Ex-Profi-Sportler und seine Liebste sogar einen echten Schlachtplan zurechtgelegt. "Wir wollten als Team agieren, das hat ja auch Vorteile, wenn man als Team an den Start geht und deswegen haben wir uns 'ne genaue Taktik überlegt", erklärt der 32-Jährige und stellt dabei klar, dass beide ziemlich ehrgeizig an die Sache herangegangen seien.

Ob ihr Plan letztlich aufgegangen ist, wollte das Pärchen zwar noch nicht verraten – eine Herausforderung sei die Aktion allerdings für beide gewesen. "Seid gespannt, wie es ausgeht", lacht der Rosenverteiler und Jenny ist sich sicher: In der Show würde sich ganz schnell zeigen, welche Aufgaben ihr die größte Überwindung abgefordert hätten.

Instagram / agentlange Flirtshow-Kandidatin Jennifer Lange

Instagram / dregold Bachelor Andrej Mangold

Instagram / agentlange Bachelor-Paar Andrej Mangold und Jenny Lange

