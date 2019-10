Modisch gesehen lebt Herzogin Meghan (38) jetzt auf kleinerem Fuß! Als sie und ihr Mann Prinz Harry (35) im vergangenen Jahr in Australien, Neuseeland und Ozeanien unterwegs waren, hatte die damals relativ frischgebackene Herzogin für ihre Outfits stolze 132.000 Euro ausgegeben. Ein Jahr später flog das Paar nun auf seine Südafrika-Reise – für die Meghan bei ihrer Kleiderwahl weniger tief in die Tasche gegriffen hatte.

Während ihres zehntägigen Aufenthalts bezauberte die 38-Jährige mal wieder mit entzückenden Styles, die allerdings längst nicht so kostspielig waren wie die ihrer Australien-Tour. Insgesamt investierte die ehemalige Suits-Darstellerin nur 4.600 Euro in neue Kleidung. Das lag unter anderem wohl daran, dass sie einige Teile recycelte – wie zum Beispiel ein gestreiftes Sommerkleid, das sie schon vergangenes Jahr in Sydney getragen hatte. Außerdem stand während dieser Reise keine Gala an, sodass Meghan auf eine teure Abendrobe für festliche Anlässe verzichten konnte.

Royal-Experte William Hanson glaubt, noch einen weiteren Grund zu kennen. "Es gibt viel Armut in Südafrika und daher kann es ein wenig provokativ sein, teure Designer und High Fashion zu tragen", erklärte er im Interview mit Female. Durch ihren Casual-Look wolle Meghan demnach die volle Aufmerksamkeit auf die Charity-Projekte lenken.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Kapstadt, September 2019

Anzeige

Splash News Herzogin Meghan in Nyanga im September 2019

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan im Oktober 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de