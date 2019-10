Damit ist der Rosenkrieg wohl eröffnet! Schon vor Tagen wurde bekannt: Die Liebe des Promi Big Brother-Traumpaares Janine Pink (32) und Tobias Wegener (26) steht auf der Kippe. Dass der Love Island-Hottie trotzdem vergnügt feiert und sich sogar über ihren Herzschmerz lustig zu machen scheint, war für die Sächsin ein echtes Unding. Nun meldete sich Tobis Party-Buddy Theresia Fischer im Tobine-Eklat zu Wort: Sie nimmt den 26-Jährigen in Schutz.

Während der wilden Sause nahm sich die Germany's next Topmodel-Beauty Zeit, um klarzustellen, um eine wahre Lobeshymne auf Tobi zu singen – die sie natürlich auch in ihrer Instagram-Story festhielt. Mit dem Muskelmann im Arm erklärte sie ihren Fans: "Das ist ein ganz Lieber. Er ist immer sehr authentisch, immer ehrlich. Ich habe noch nie einen Typen kennengelernt, der in diesem Alter so loyal ist."

Da würde Ginger Costello wohl eindeutig widersprechen. Die Frau von Bert Wollersheim (68) hatte bereits vor wenigen Tagen zum verbalen Rundumschlag gegen den Hottie ausgeholt und damit eindeutig klar gemacht: Sie ist definitiv Team Janine. "Zu Tobi kann ich echt nur sagen: Es ist echt immer bewundernswert, wie man sich in Menschen täuschen kann", schimpfte die Blondine.

Instagram / fit_tobi93 Tobias Wegener und Janine Pink, 2019

Anzeige

Instagram / fit_tobi93 Tobias Wegener, Reality-Star

Anzeige

Instagram / ginger.costello.wollersheim Ginger Costello im Juli 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de