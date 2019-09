Wie sieht die Zukunft für eine der beliebtesten Daily Soaps Deutschlands aus? Seit November vergangenen Jahres ist klar, dass ein Klassiker unter den deutschen Serien bald das TV-Programm verlassen wird. 2020 wird die Lindenstraße nach etwa 34 Jahren abgesetzt. Ob das auch anderen alteingesessenen Shows, wie GZSZ, passieren könnte? Die beliebte Serienschauspielerin Ulrike Frank (50) schätzte nun die Lage ein!

In einem Gespräch mit Bild erklärte die Katrin-Flemming-Darstellerin, dass sie das Lindenstraßen-Aus sehr bedauere. Sie könne sich aber nicht vorstellen, dass ihre eigene Vorabendserie in nächster Zeit die Bildschirme verlässt. "Bei GZSZ sind wir schon lange auf einem anderen Weg. GZSZ erfindet sich in Geschichten und Technik immer wieder neu, wie jetzt z.B. mit der Umstellung auf UHD. Nicht umsonst sind wir immer noch die erfolgreichste tägliche Serie in Deutschland", erklärte die Brünette. Sie würden stets darauf achten, aktuell und innovativ zu bleiben.

Tatsächlich könnte GZSZ sogar eine Herberge für den einen oder anderen Lindenstraßen-Star werden – jedenfalls scheinen sich die Produzenten der allabendlichen RTL-Soap für ein Urgestein der abgesetzten ARD-Serie zu interessieren. So erklärte ein GZSZ-Sprecher: "Vom Ersten zu Deutschlands Daily Nummer eins – bei einem entsprechenden Rollenprofil würden wir uns sehr freuen, mit Marie-Luise Marjan zusammenarbeiten zu dürfen."

Instagram / ulrikefrankofficial Ulrike Frank, 2019

Anzeige

Instagram / ulrikefrankofficial Ulrike Frank, 2019

Anzeige

Becher/WENN.com Marie-Luise Marjan, deutsche Serien-Ikone

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de