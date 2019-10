Für Iris Aschenbrenner (39) geht es in den Endspurt ihrer Schwangerschaft! Anfang Juni hatte die ehemalige Köln 50667-Darstellerin mit der News überrascht, dass sie bald Mutter werde. Mittlerweile hat die Blondine bereits eine ordentliche Kugel mit sich zu tragen und fiebert der anstehenden Geburt entgegen. Promiflash wollte von der Schauspielerin wissen, ob sie sich Gedanken über ihren After-Baby-Body macht – doch um den sorgt sich Iris nicht im Geringsten.

"Ich verlasse mich da ganz auf meinen Körper, denn der hat bis jetzt mein ganzes Leben lang – toi, toi, toi – alles super gemacht", plauderte sie kürzlich im Gespräch mit Promiflash aus und findet es ganz normal, dass nach der Schwangerschaft alles ein wenig "wabbeliger" werde. Der Serien-Star sei sich sicher, dass auch Sport und gesunde Ernährung die Baby-Kilos nicht komplett verhindern könnten und habe damit auch kein Problem. "Hauptsache, das Baby ist gesund", stellt sie klar – die perfekte Figur sei im Kinderglück dann nur noch Nebensache.

Ein wenig auf ihre Linie achten möchte Iris allerdings trotzdem. "Natürlich will ich danach auch keine 30 Kilo mehr haben", äußert sie – merkt aber an, dass das vor allem gesundheitliche Hintergründe habe. Die zukünftige Mutter wolle sich in ihrem Körper einfach wohlfühlen und deshalb nicht zu viele überschüssigen Pfunde mit sich herumtragen.

Instagram / iris_aschenbrenner Iris Aschenbrenner im September 2019

Instagram / iris_aschenbrenner Iris Aschenbrenner in der 32. Schwangerschaftswoche

Instagram / iris_aschenbrenner Iris Aschenbrenner, ehemalige "Köln 50667"-Darstellerin

