Bei Hana Nitsche (33) wächst eine kleine Köchin heran! Im August des vergangenen Jahres wurden die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin und ihr Partner Chris Welch zum ersten Mal Eltern: Ihr gemeinsames Töchterchen Aliya Frances (1) ist seitdem der ganze Stolz des Paares – regelmäßig teilt die Laufstegschönheit Schnappschüsse aus dem Alltag: Bei den neuesten Fotos wurde jetzt klar, dass Aliya langsam aber sicher groß wird und scheinbar schon das Kochen für sich entdeckt!

"Jetzt kocht sie auch noch!", kommentierte Hana das Bild ihres Sonnenscheins in ihrer Instagram-Story. Darauf ist der Mini-Blondschopf mit einem großen Kochlöffel in der Hand zu sehen, in der anderen trägt sie einen Ofenhandschuh. Aber nicht nur das! Ihr Spross fängt in kurzen Clips auf Social Media außerdem an zu fegen, und versucht offensichtlich schon ihre Mama im Haushalt zu unterstützen. Die 33-Jährige amüsiert sich köstlich über diesen Anblick und kann sich ein Lachen beim Filmen nicht verkneifen.

So einfach war das Zusammenleben von Mama und Tochter allerdings nicht immer. Im vergangenen April klagte sie noch im Promiflash-Interview ihr Leid, das sie durch den Schlafrhythmus von Aliya hat: "Die Nächte sind, joah, sie ist nicht immer sofort eingeschlafen!" Mittlerweile scheint sich das Problem zumindest erledigt zu haben.

Instagram / hananitsche Hana und Aliya Frances Nitsche

Anzeige

Instagram / hananitsche Hana und Aliya Frances Nitsche im Januar 2019

Anzeige

Getty Images Hana Nitsche im Dezember 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de