Aaron Carter (31) rudert zurück! Vor zwei Wochen hatte Nick Carter (39) eine einstweilige Verfügung gegen seinen jüngeren Bruder erwirkt – der Grund: Der seit Neuestem im Gesicht tätowierte Musiker soll damit gedroht haben, Nicks Ehefrau Lauren Kitt und ihr zu diesem Zeitpunkt noch ungeborenes Kind ermorden zu wollen. Aaron reagierte darauf mit schwerwiegenden Anschuldigungen. So behauptete er unter anderem, der Backstreet Boys-Star hätte sich an einer 91-jährigen Frau vergangen. Nun richtete er sich jedoch mit versöhnlichen Worten an Nick.

Auf Twitter offenbarte der 31-Jährige: "Ich war sehr verletzt von der Tatsache, dass mein großer Bruder sich seit Langem nicht mehr bemüht hat, Teil meines Lebens zu sein." Deshalb habe er ihn attackiert und verletzende Dinge gesagt, die er nicht habe sagen wollen. Aus den Tweets geht zwar nicht hervor, ob er die Morddrohungen oder die Vergewaltigungsvorwürfe aufrechterhält – der Blondschopf hofft nun jedoch offenbar auf eine Versöhnung: "Ich liebe meinen Bruder, ich liebe meine Familie und alles, was ich will, ist Frieden und Liebe für alle", schrieb er in einem weiteren Posting.

Ob die Geburt seiner Nichte diesen Sinneswandel bei Aaron hervorgerufen hat? Die Beiträge wurden kurz nachdem Lauren ihr Baby bekommen hat verfasst. Sie und Nick freuen sich nach Odin Reign über ihre erste Tochter.

Splash News Aaron Carter, September 2019

Anzeige

Getty Images / Frazer Harrison Nick und Aaron Carter bei der "Across The Hall"-Premiere 2006

Anzeige

Actionpress/ Vince Flores/ Startraks Photo Lauren Kitt und Nick Carter, 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de