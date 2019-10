Nach der TV-Liebesgeschichte des Jahres folgt jetzt die Schlammschlacht: Die einstigen Promi Big Brother-Turteltauben Janine Pink (32) und Tobias Wegener (26) tanzen momentan in aller Öffentlichkeit ihren Trennungs-Tango. Von betrunkenen Zickereien zu Social-Media-Ausrastern – die einstigen Liebesgefühle wirken, wie verflogen. Doch wie es aussieht, wurde der finale Schlussstrich noch nicht gezogen. Wartet Janine etwa auf ein Zeichen ihres Noch-Freundes um dem Ganzen noch eine Chance zu geben?

Das deutet nun die Container-Kollegin Ginger Costello an, die laut eigenen Aussagen im engen Kontakt mit der PBB-Siegerin Janine steht. Tobi war gestern mit anderen TV-Insassen wie Theresia Fischer und Almklausi (49) auf der Wasen. Ein absolutes No-Go in den Augen der Ehefrau von Bert Wollersheim (68). In einem Instagram-Post deutete die beliebte Tratschtante nun an, dass Janine immer noch zuhause auf dem Love Island-Hottie warten würde. "Sich auf der Wasen Kirmes zu amüsieren, obwohl viele Kilometer weiter der getäuschte Mensch sich grämt und nur auf ein Zeichen von Tobi wartet, wie es um ihr gemeinsame Liebe steht", schreibt die Blondine.

Den Sauf-Abend von Tobi fand Janine auf jeden Fall alles andere als lustig. Sie schrieb in ihrer Instagram-Story, dass er sich schämen soll. Immerhin hat er lauthals auf seinen angeblichen Liebes-Kummer angestoßen.

Sat.1 / Promi Big Brother, ActionPress / Chris Emil Janßen Collage: "Promi Big Brother"-Kandidaten Janine Pink, Tobias Wegener und Ginger Costello

