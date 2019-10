Jetzt platzt Janine Pink (32) der Kragen! Die ehemalige Köln 50677-Darstellerin plagt momentan schwerer Liebeskummer, denn: Zwischen ihr und ihrem Freund Tobias Wegener (26) soll momentan Funkstille herrschen. Während die Sächsin sich aus den sozialen Netzwerken zurückzog, lässt es Tobi auf einer Party in Stuttgart ordentlich krachen – für Janine eine absolute Frechheit: Sie reagierte nun mit einem wütenden Post auf den Feier-Clip.

In der Instagram-Story von Theresia Fischer zeigte sich der Love Island Hottie ausgelassen beim Champagner-Schlürfen und konnte sich einen Diss gegen Janine offenbar nicht verkneifen. Die hatte zuvor ein Foto von Kinder Bueno in ihrer Story geteilt mit dem Kommentar: "Hilft bei Liebeskummer." Während er die Gläser nachfüllte, lachte der 26-Jährige daraufhin in die Kamera: "Alles gegen den Liebeskummer." Janine ist von diesem Seitenhieb überhaupt nicht begeistert und repostete das Video mit den Worten: "Schäm dich".

Damit sind die Samthandschuhe nun wohl Geschichte. Bisher äußerten sich nämlich weder Janine noch Tobi zu ihrem Beziehungsdrama. Kurz nach den ersten Spekulationen erklärte die 32-Jährige: "Keine Ahnung, was ich euch jetzt sagen soll! Ich weiß leider selbst seit einigen Tagen nicht mehr, was Sache ist."

Instagram / janinepinkofficial Janine Pinks Instagram-Story

Anzeige

Instagram / janinepinkofficial Janine Pink, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / fit_tobi93 "Promi Big Brother"-Star Tobias Wegener

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de