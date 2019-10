Verfolgte Keno Rüst bei seiner Bachelorette-Teilnahme einen Plan? Der Projektingenieur ging in der sechsten Staffel der beliebten Kuppelshow als erster von insgesamt 21 Kandidaten auf Tuchfühlung mit Gerda Lewis (26). Bei einem Einzeldate am Strand küsste er das Model und stellte so womöglich die Weichen für seinen Sieg in dem Format. Doch hatte sich Keno schon vor diesem Moment überlegt, ob sich ihre Lippen treffen sollen?

Auf diese Frage ging er im Promiflash-Interview beim Kinga Mathe Pop-up-Store-Opening ein. "Ich hatte vorher sogar noch einen Spruch gebracht von wegen: Ich würde in so einer Situation lieber etwas warten", verriet der Dürener, der dann einfach auf sein Bauchgefühl gehört habe. "Kurz danach haben wir uns dann trotzdem irgendwie geküsst. So etwas plant man eigentlich nicht. Man weiß einfach, ob das der richtige Moment ist", schwärmte Keno.

Die Geküsste habe relativ bewusst die Nähe zu ihrem Liebesanwärter zugelassen. In der Sendung hätte er sonst womöglich nicht mehr so schnell die Chance auf ungestörte Zweisamkeit mit ihr gehabt. "Deswegen muss man gewisse Situationen nutzen und sich sagen: 'Okay, der Moment passt gerade.' Da ist es auch egal, ob es das erste, zweite oder dritte Date ist. Wenn der Moment passt, dann passt er", sagte Gerda im Gespräch mit Promiflash.

Instagram / keno_ruest Bachelorette-Finalist Keno Rüst

Anzeige

TV NOW Keno Rüst und Gerda Lewis im Halbfinale von "Die Bachelorette"

Anzeige

Instagram / gerda.jlewis Gerda Lewis und Keno Rüst, Bachelorette-Paar 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de