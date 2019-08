Knutscht sich Bachelorette-Kandidat Keno Rüst so ins Herz der Rosenlady? Am Mittwoch flimmert die neue Folge der Liebessuche über die Bildschirme und hält für die Fans ein ganz besonderes Schmankerl bereit: Nachdem ihr erster Annäherungsversuch bei Tim Stammberger nicht wie geplant verlaufen ist, küsst Gerda Lewis (26) beim Einzeldate zum ersten Mal einen ihrer Bewerber. Nach dem intimen Moment am Strand belohnt sie Keno sogar mit einer Rose und bringt ihn damit noch vor der abendlichen Zeremonie in die nächste Runde!

Wie bereits im Trailer zu sehen ist, kommen sich der Projektingenieur und die Influencerin nach einem Spaziergang am Meer sehr nahe. "Er küsst gut. Sehr gut", resümiert Gerda grinsend und meint, dass es der richtige Zeitpunkt für ihren Kuss mit Keno gewesen sei. Von den Zärtlichkeiten zeigt sie sich so begeistert, dass sie ihrem Verehrer direkt im Anschluss eine Vorab-Rose überreicht und ihn noch einmal küsst. "Die Rose am Ende zu bekommen, war dann noch mal die Kirsche auf der Torte", schwärmt Keno geflasht von seinem Rendezvous mit dem Fitness-Model.

Der Kuss ist das Date-Highlight der beiden, bei dem die 26-Jährige laut eigener Aussage sofort ein vertrautes Empfinden und später ordentlich Bauchkribbeln hat: "Es war wirklich ein unbeschreiblich schönes Gefühl. Also, es war auch, glaube ich, mit so der romantischste Augenblick, den ich jemals hatte. [...] Ich wünsche jedem Menschen, dass er mal dieses Gefühl hat, was ich in diesem Moment gefühlt habe", kommentiert Gerda ihr Schmuse-Date mit Keno.

