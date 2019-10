Ein Hoch aufs Oktoberfest! Momentan sind die deutschen Promis im Wiesn-Fieber. Egal, ob Ex-Rosenlady Nadine Klein (34), Comedian Oliver Pocher (41) oder Moderatorin Annemarie Carpendale (41) – sie alle warfen sich in bayrische Trachten und feierten bei einer Maß in einem der zahlreichen Festzelte. Auch viele der diesjährigen Bachelorette-Teilnehmer ließen sich das nicht entgehen. Aber welcher Hottie hat wohl die schönsten Waden in der Lederhose?

Gerda Lewis (26) und ihr Auserwählter Keno Rüst machten das Münchener Oktoberfest schon Ende September unsicher – und trafen dort auf einen alten Bekannten: Top-Drei-Kandidat Marco Schmidt. Die beiden Männer posierten sogar für ein gemeinsames Foto und stellten sich somit dem ultimativen Vergleich: Für die Fans ist es wohl ein Unentschieden. "Hübsches Duo" oder "Fesch seht ihr beide aus", kommentierten Marcos Follower unter dem Instagram-Beitrag.

Aber die beiden bekamen nun heiße Konkurrenz beim Kampf um den Titel Mr. Lederhose, denn: Auch ihr einstiger Kollege Tim Stammberger (25) putzte sich für das Oktoberfest heraus und auch er bekam zahlreiche Komplimente für das Outfit: "Die Tracht steht dir super", schrieb ein User. Der Polizist ging zusammen mit Serkan Yavuz (26) zur Wiesn, der sich natürlich auch dem Dresscode angepasst hat. Ob sie Florian Hausdorfer und Alexander Hindersmann (31) getroffen haben? Die zwei amüsierten sich schon vergangenes Wochenende köstlich auf dem bayrischen Festgelände.

Instagram / marco_schmi Marco Schmidt und Keno Rüst

Instagram / tim_stammberger Ex-Bachelorette-Kandidat Tim Stammberger

Instagram / _serkan.yavuz_ Serkan Yavuz, bekannt aus "Die Bachelorette" 2019

Instagram / florianhausdorfer Florian Hausdorfer und Alexander Hindersmann

