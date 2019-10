YouTube Deutschland feiert den Anblick von Bibi (26) und Julian Claßens (26) Baby! Vor Kurzem hatte der Sohnemann des Paares Lio (1) Geburtstag – die Höhepunkte in seinem Leben teilen seine Eltern regelmäßig mit ihrer Community. Allerdings mit einer Einschränkung: Das Gesicht des Wonneproppens zeigten die beiden bisher nicht und achteten penibel darauf, dass das Aussehen des Kleinen unbekannt bleibt. Das hat sich am Sonntag geändert – Bibi postete das erste Familienfoto im Netz, das alle drei Claßens deutlich von vorn zeigt: Ihre Social-Media-Kollegen sind davon total verzückt!

"Er könnte genau so auf eine Kinderriegel-Verpackung gedruckt werden! Ich kann nicht mehr!", freute sich die Influencerin Sonny Loops in den Kommentaren zum niedlichen Schnappschuss auf Instagram und blieb mit diesem Kompliment nicht allein. Auch Sarah Harrison (28), die selbst Mama ist, findet: "So ein schönes Bild!" Neben den beiden äußerten sich außerdem unter anderem xLaeta, Paola Maria (25), Maren Wolf und auch Bibis angebliche Rivalin Dagi Bee (25), die das Foto mit "Oh, kleiner Lio!" kommentierte.

Das erste Video, in dem der Knirps vollständig zu sehen ist, steht allerdings noch aus. Bisher veröffentlichten die YouTuber lediglich einen Clip, in dem sie die Gründe für den großen Schritt erklären: Sie könnten und wollten den Mini-Julian nicht länger verstecken, weil er nun anfangen würde, die Welt auf eigenen Beinen zu erkunden.

Instagram / sonnyloops Sonny Loops, Influencerin

Instagram / dagibee Dagi Bee im September 2019

Instagram / bibisbeautypalace Familie Claßen: Julian, Bibi und ihr Sohn Lio

