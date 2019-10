Bibi (26) und Julian Claßen (26) können und wollen ihren Sohnemann ab jetzt nicht mehr verstecken! Am vergangenen Freitag wurde Lio (1) bereits ein Jahr alt – und ist für dieses zarte Alter schon viel in der Welt herumgekommen. Das YouTuber-Pärchen war sich jedoch kurz nach der Geburt des Kleinen sicher, das Gesicht des Wonneproppens zum Schutz vorerst nicht im Netz zeigen zu wollen. Doch jetzt hat es sich das Netz-Duo anders überlegt und teilte heute zwei Schnappschüsse, auf denen das Baby eindeutig zu sehen ist. In einem Video erklärten die beiden, wieso sie sich dazu entschieden haben!

In dem neuen YouTube-Video verrieten Bibi und Julian ihrer Fan-Gemeinde, was zur großen Enthüllung geführt habe: "Als Lio noch superklein war und sich nicht wirklich bewegen konnte, lag er in seinem Kinderwagen und da war es noch einfach, ihn zu verstecken." Mittlerweile fängt der Einjährige an, zu laufen – dadurch sei das Versteckspiel nicht länger möglich. "Der will jetzt die Welt erkunden, vielleicht in ein paar Wochen eigenständig rumlaufen und wir wollen und können ihn dann auch nicht einfach in den Kinderwagen setzen und ein Tuch drüberlegen und darauf achten, dass ihn keiner sieht", gab die Blondine weiter preis.

Das Geheimnis um Lios Aussehen zu lüften, war für seine Eltern kein leichtfertiges Unterfangen: "Für uns ist das ein riesengroßes Ding gewesen, bei dem wir uns sehr, sehr lange auch nicht sicher waren. Das hat uns auch sehr belastet, wenn wir rausgegangen sind." Das führte dazu, dass es eine Phase gegeben habe, in der sich das Trio sogar in den eigenen vier Wänden abgeschottet habe – damit ist spätestens mit den süßen Gesichtsfotos des Knirpses jetzt wohl eindeutig Schluss.

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen mit ihrem Sohn Lio

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen mit ihrem Sohn Lio

Instagram / bibisbeautypalace Julian, Lio und Bianca Claßen in Paris

