Diese Nachricht versetzt die Musik-Welt in große Trauer! Als Dreiergespann zusammen mit Eric Clapton (74) und Jack Bruce (✝71) schrieb Ginger Baker Musikgeschichte. Aufgrund seines Rotschopfes erhielt Peter, wie der Drummer mit bürgerlichem Namen heißt, seinen Spitznamen und rockte gemeinsam mit seinen Kollegen vor allem in den 60er-Jahren die Bühnen der Welt. Jetzt schockiert die traurige Neuigkeit über seinen Tod die Fans: Mit 80 ist Ginger am Sonntagmorgen gestorben.

"Es macht uns sehr traurig, mitteilen zu müssen, dass Ginger heute Morgen im Krankenhaus friedlich eingeschlafen ist. Danke an alle für die lieben Worte der vergangenen Wochen", heißt es auf dem Twitter-Account des Verstorbenen. Der Gesundheitszustand des Schlagzeugers soll sich in den vergangenen Monaten immer mehr verschlechtert haben und laut Aussagen seiner Angehörigen zuletzt bereits kritisch gewesen sein. "Bitte nehmt ihn heute in eure Gebete auf", richtete sich ein Familienmitglied kürzlich via Social Media an die Fans.

Nachdem sich die Rockband 1968 getrennt hatte, erfreuten Ginger und Co. 2005 mit einem lang ersehnten Bühnen-Comeback. In London performten sie in Originalbesetzung vor dem Publikum und auch 2011 ging der Drummer noch einmal mit dem Bassisten Jonas Hellborg auf Tour. Eine Tournee im Februar 2016 musste Ginger dann allerdings bereits gesundheitsbedingt absagen – damals sollen schwere Herzprobleme diagnostiziert worden sein.

Getty Images Musiker Ginger Baker

Getty Images Schlagzeuger Ginger Baker beim Cream-Reunion-Konzert, 2005

Getty Images Cream-Drummer Ginger Baker



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de