Wow, beinahe hätte man Sascha Graf nicht erkannt! 2016 sagte er bei der The Biggest Loser seinen Pfunden den Kampf an – und das mit Erfolg: Während der Zeit im Camp speckte er knapp 50 Kilo ab. Auch danach arbeitete der Steinbacher weiter an seinem Traumgewicht und präsentiert seinen Body mittlerweile ganz stolz auf Social Media. Doch der Blick in den Spiegel ist nicht das Einzige, das Sascha ein Lächeln ins Gesicht zaubert, denn: Er ist offenbar auch frisch verliebt.

Auf Instagram postete der Fitness-Fan am Sonntag ein Foto, auf dem er die Hand einer Frau hält. "Alleine stark, doch zusammen unschlagbar", schrieb er zu dem Bild. Damit ist wohl klar: Sascha hat mittlerweile eine Freundin – und kann das selbst noch gar nicht fassen. "Seid verwundert, ich bin es ebenfalls. Doch ja, es ist wahr! Ich habe es nicht für möglich gehalten, eine Dame an meiner Seite haben zu dürfen, die mich bedingungslos versteht – denn dies ist keinesfalls eine Kleinigkeit", erklärte er weiter.

Wer die Glückliche ist, verriet der Baden-Württemberger nicht. Doch die beiden scheinen sich schon länger zu kennen und viel zusammen durchgestanden zu haben. Allzu lange will er seine Fans aber nicht mehr im Dunkeln tappen lassen. "Zerbrecht euch nicht zu sehr die Köpfe, die 'Auflösung' kommt sehr bald", versprach er.

Instagram / sascha_the_biggest_loser Sascha Graf, Kandidat bei "The Biggest Loser" 2016

Instagram / sascha_the_biggest_loser "The Biggest Looser"-Star Sascha Graf mit seiner Freundin

Instagram / sascha_the_biggest_loser Sascha Graf, bekannt aus "The Biggest Loser"

