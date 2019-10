Vor wenigen Tagen haben Annika Hinrichsen und Sascha Graf ihre Fans mit einer süßen Nachricht überrascht! Die ehemaligen The Biggest Loser-Kandidaten haben sich bei der Show kennen und lieben gelernt – und wollen künftig gemeinsam durchs Leben gehen. Im Gespräch mit Promiflash haben die beiden jetzt verraten, wie ihre Kilokampf-Kollegen auf die Liebes-Botschaft reagiert haben: Die anderen Teilnehmer hätten sich total über ihr Glück gefreut.

"Wir haben so viel tolles Feedback und ganz viele Glückwünsche bekommen", berichtete das Paar gegenüber Promiflash. Allerdings hätten die beiden auch mit keiner anderen Reaktion gerechnet, denn: "Wir haben uns natürlich vorher schon gedacht, dass unsere Beziehung für keinen der Kandidaten ein 'Problem' darstellen wird – eher ganz im Gegenteil." Dank des Abnehm-Formats hätten alle Ex-Teilnehmer ein familiäres Verhältnis zueinander, stünden in regelmäßigem Kontakt und würden sich mit jeder Staffel über den personellen Zuwachs freuen.

Auch wenn erst der gemeinsame Erfolg bei "The Biggest Loser" die beiden zusammengebracht hat – mittlerweile sei das Gewicht bei Annika und ihrem Liebsten nicht mehr Hauptthema. "Das Gewicht selbst spielt für uns keine so große Rolle mehr, denn wir halten beide unser Körpergewicht", erklärte das Pärchen in dem Interview. So haben sich beide mittlerweile angewöhnt, weiterhin mit Sport und gesunder Ernährung auf sich zu achten.

Instagram / sascha_the_biggest_loser "The Biggest Loser"-Paar Annika Hinrichsen und Sascha Graf

Anzeige

Copyright © SAT.1 The Biggest Loser 2019

Anzeige

Instagram / strongfluffies "Biggest Loser"-Stars Sascha Graf und Annika Hinrichsen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de