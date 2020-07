Trauriges Liebes-Update von Sascha Graf und Annika Hinrichsen! Im Oktober 2019 machten die ehemaligen The Biggest Loser-Kandidaten ihre Liebe offiziell. Seitdem gewährten sie ihren Fans auf Social Media regelmäßig Einblick in ihr gemeinsames Leben als Paar. Doch in den vergangenen Wochen zeigten sich die beiden kaum mehr zusammen. Jetzt ist auch klar, warum: Sie haben sich getrennt – allerdings im Guten.

Das gaben Annika und Sascha in einem kurzen Video auf Instagram bekannt. Sie hätten bereits viele Nachrichten deswegen erhalten und wollten es deshalb nun nicht länger geheimhalten. "Wir sind kein Paar mehr", erklärte Sascha. Aktuell würden sie noch zusammen wohnen, aber auch die räumliche Trennung soll demnächst erfolgen. "Genau, wir suchen uns jeder eine eigene Wohnung", schrieb er weiter.

Über die genauen Gründe für das Liebesaus sprachen die einstigen Turteltauben zwar nicht, doch Annika betonte: "Wir sind nicht im Streit auseinandergegangen. Wir schätzen uns als Personen immer noch sehr. Wir können auch immer noch tiefgründige Gespräche miteinander führen." Sie würden sich auch in Zukunft weiterhin treffen, aber eben rein freundschaftlich.

Instagram / sascha_the_biggest_loser Sascha Graf im September 2019

Instagram / annika_thebiggestloser2019 Annika Hinrichsen, "The Biggest Loser"-Kandidatin

Instagram / sascha_the_biggest_loser Sascha und Annika, "The Biggest Loser"-Teilnehmer



