Was für eine süße Liebesgeschichte! Vor Kurzem haben die ehemaligen The Biggest Loser-Kandidaten Sascha und Annika eine tolle Neuigkeit verkündet: Sie sind ein Paar! Es hatte aber nicht während der Abnehm-Show zwischen ihnen gefunkt, denn Sascha nahm 2016 an der Sendung teil, seine Liebste wagte in der vergangenen Staffel den Kampf gegen die Kilos. Aber wie sind die Turteltauben zusammengekommen? Gegenüber Promiflash haben sie es verraten!

Sie hätten sich schon während der Aufzeichnung der vergangenen "The Biggest Loser"-Endrunde getroffen, doch zu dem Zeitpunkt noch keine Möglichkeit gehabt, sich zu beschnuppern. "So richtig haben wir uns später bei einem großen Charity-Event kennengelernt. Dorthin wurden zahlreiche ehemalige Kandidaten eingeladen, wie auch wir beide. Innerhalb kürzester Zeit hat jeder für sich festgestellt, dass der Gegenüber ein wundervoller Zuhörer mit einem riesigen Herzen ist und – ganz wichtig – die gleiche Art des Humors besitzt", erzählten sie gegenüber Promiflash. Sie hätten sich schnell zueinander hingezogen gefühlt und sofort gemerkt, auf der gleichen Wellenlänge zu sein.

Nach dem Event hätten sie den jeweils anderen bereits in ihr Herz geschlossen, plauderten sie verliebt aus. "So kam es, dass wir danach weiterhin, trotz der Entfernung, im regen Kontakt standen und immer mehr feststellen durften, dass wir zusammen so viel besser dran sind als alleine. Irgendwann war uns beiden dann klar, dass es ohne den anderen nicht mehr geht."

Instagram / sascha_the_biggest_loser Sascha und Annika, "The Biggest Loser"-Teilnehmer

Instagram / sascha_the_biggest_loser Sascha Graf, bekannt aus "The Biggest Loser"

© SAT.1 / Benedikt Müller "The Biggest Loser"-Kandidatin Annika

