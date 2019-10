Hier haben sich wirklich zwei gefunden! Vor Kurzem verkündeten die Ex-The Biggest Loser-Kandidaten Annika und Sascha süße Neuigkeiten: Sie sind ein Paar! Nachdem er sich 2016 seinen Pfunden gestellt hatte, nahm die Blondine an der vergangenen Staffel der Sendung teil – und bei einem Charity-Event des Abnehm-Formats sind die Turteltauben schließlich aufeinander aufmerksam geworden. Im Promiflash-Interview verraten sie nun, wie nah sie sich inzwischen stehen: Annika und Sascha haben sich schon "Ich liebe dich" gesagt!

"Da wir beide sehr emotionale Menschen sind, die ihr Herz auf der Zunge tragen, haben wir schnell bemerkt, was der jeweils andere für uns bedeutet. Daher war es nur eine Frage der Zeit, bis wir die drei magischen Worte zueinander sagen konnten", schwärmt Annika von ihrer Beziehung. Sascha sei einfach der perfekte Partner für sie: "Ich liebe an Sascha seine positive Art durchs Leben zu gehen, das ergänzt sich perfekt mit meiner Lebens- und Denkweise – genau so jemanden habe ich immer gesucht." Außerdem hätten sie den gleichen Humor und könnten sich immer gegenseitig zum Lachen bringen.

Auch Sascha kommt im Interview gar nicht mehr aus dem Schwärmen raus: "Anni strahlt nicht nur aus ihrem bezaubernden Gesicht so viel Liebe, Humor und Wärme aus, sondern ihr Herz schlägt im gleichen Takt wie meines." Er und seine Auserwählte würden sich einfach perfekt ergänzen: "Wir duellieren uns nicht, keiner ist besser als der andere – wir stehen gemeinsam auf einer Stufe und schreiten gemeinsam, mit dem gleichen Ziel, Hand in Hand in unsere Zukunft."

Instagram / sascha_the_biggest_loser Sascha Graf, "The Biggest Loser"-Teilnehmer 2016

Instagram / sascha_the_biggest_loser Ex-"The Biggest Loser"-Kandidaten Annika und Sascha

Instagram / annika_thebiggestloser2019 Annika, "The Biggest Loser"-Teilnehmerin 2019

