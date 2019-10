Annika und Sascha sind so verliebt! Die beiden ehemaligen The Biggest Loser-Kandidaten sind seit einigen Monaten ein Paar: Bei einem Charity-Event hatte es zwischen den beiden TV-Bekanntheiten gefunkt und seitdem sind sie unzertrennlich. Aber wie sieht die weitere Zukunft der Turteltauben aus – können sie sich schon vorstellen, zu heiraten und Nachwuchs zu bekommen? Promiflash hat bei dem Liebes-Duo nachgehakt!

So weit sind der Tattoo-Fan und die Blondine noch nicht – sie gehen ihre Beziehung langsam an: "Hochzeit und Kinder kommen für uns erstmal nicht infrage. Momentan liegt der Fokus komplett auf unserer Beziehung, dem gemeinsamen Alltag, uns selbst und unserer Verwandlung zum neuen Ich – dieses Mal aber nicht alleine, sondern zu zweit als Paar", erzählten sie gemeinsam im Interview. Dafür wagen sie aber einen anderen wichtigen Schritt: Sie werden zusammen ziehen! Denn aktuell trennt sie noch eine Entfernung von 800 Kilometern, das soll sich in Zukunft ändern. "Wie und wann genau ist aber noch in Planung, doch wenn es Neuigkeiten gibt, werden wir es euch sofort wissen lassen", versprachen sie im Interview.

Dass die beiden total verschossen ineinander sind, ist nicht zu übersehen. Gegenüber Promiflash schwärmten sie in den höchsten Tönen voneinander: "Ich liebe an Sascha seine positive Art durchs Leben zu gehen, das ergänzt sich perfekt mit meiner Lebens- und Denkweise – genau so jemanden habe ich immer gesucht", erzählte Annika verliebt. Sascha liebt an seiner Partnerin, dass sie Liebe, Humor und Wärme ausstrahle.

Instagram / sascha_the_biggest_loser Sascha Graf, "The Biggest Loser"-Teilnehmer 2016

Instagram / sascha_the_biggest_loser Sascha und Annika, "The Biggest Loser"-Teilnehmer

Instagram / annika_thebiggestloser2019 Annika, "The Biggest Loser"-Teilnehmerin 2019

