Kandidatin Annika hat dank The Biggest Loser nicht nur 40 Kilo verloren. Die Blondine hat auch etwas dazugewonnen: die Liebe! Für Annika hielt das Schicksal durch das TV-Format doppeltes Glück bereit, denn sie hat in diesem Jahr ihr komplettes Leben umgekrempelt und gleichzeitig ihren Traummann gefunden. Zwar begaben sich Annika und 2016-Teilnehmer Sascha nicht in derselben Staffel in den Abnehmkampf – doch ihre ähnliche Vergangenheit scheint die zwei dennoch zusammengeschweißt zu haben.

Zwischen den beiden Kilo-Kämpfern hat es gefunkt! "Ich habe es nicht für möglich gehalten, eine Dame an meiner Seite haben zu dürfen, die mich bedingungslos versteht", teilte Sascha seiner Instagram-Community mit. "Doch mit solch zahlreichen Dingen, die wir beide nahezu identisch durchgestanden haben und uns zugleich verbinden, sind wir zu dem Entschluss gekommen, es offiziell zu machen", erläuterte der Sport-Fan weiter.

Doch das Neu-Paar hielt nicht nur eine gefühlvolle Liebeserklärung für ihre Follower bereit: Ein allererstes Pärchenfoto gab's obendrauf! "Manchmal schenkt das Schicksal einem ganz besondere Begegnungen, wenn man selbst überhaupt nicht damit rechnet", betiteln sowohl Annika als auch Sascha den süßen Schnappschuss im Netz.

