Angelina Jolies (44) Leben wäre ohne ihre Kinder ungleich ärmer! Die Oscar-Preisträgerin ist sechsfache Mutter. Ihren ältesten Sohn Maddox (18), den sie im Alter von sieben Monaten im Jahr 2002 aus einem Waisenhaus in Kambodscha adoptiert hatte, hat sie kürzlich zum Studienbeginn an die Yonsei Universität in der Republik Korea begleitet – dort kämpfte die stolze Mama sichtlich mit den Tränen. Jetzt stellte die Hollywood-Schönheit klar, wie sehr ihre Kinder ihre Sicht auf die Welt verändert haben.

"Ich lerne so viel von ihnen", erklärte Angelina Entertainment Tonight bei einem Interview zu ihrem neuen Film "Maleficent: Mächte der Finsternis". Die Trennung von Maddox mag ihr zwar schwergefallen sein, die Schauspielerin genieße es aber, durch ihren Nachwuchs ebenfalls neue Erfahrungen zu sammeln. "Ich bin so aufgeregt, ich habe das Gefühl, als ob meine Welt sich erweitert, wenn ihre Welt sich erweitert", sagte die 44-Jährige und fügte hinzu: "Ich liebe diese Phase."

Allerdings ist Angelina offenbar darauf gefasst, dass das Flüggewerden nicht bei jedem ihrer Kinder so problemlos verlaufen wird wie bei ihrem Ältesten. "Maddox war so bereit dafür", erzählte sie. Ihre "Maleficent"-Kollegin Michelle Pfeiffer (61) konnte diesbezüglich ihre eigenen Erfahrungen teilen. "Man fühlt sich, als ob man buchstäblich einen Teil seines Körpers verliert", schilderte sie den Auszug ihrer mittlerweile erwachsenen Kinder.

Alberto E. Rodriguez / Getty Images Maddox Jolie-Pitt mit Mama Angelina Jolie beim Toronto International Film Festival 2017

Getty Images Angelina Jolie, Knox Leon, Zahara Marley, Vivienne Marcheline, and Shiloh Nouvel Jolie-Pitt

Getty Images Maddox, Angelina und Pax Jolie-Pitt 2017 in Toronto, Kanada

