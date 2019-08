Auf der Leinwand schlüpfte sie bereits in viele Rollen: So verkörperte sie eine Geheimagentin und eine Hexe, jagte als Action-Heldin diverse Bösewichte in die Flucht: Kein Wunder also, dass Angelina Jolie (44) auch in ihren Töchtern mehr als nur brave Prinzessinnen sieht! Nach ihrer Trennung von Hollywood-Beau Brad Pitt (55) erzieht die 44-Jährige ihre sechs Kinder allein. Und vor allem ihre drei Mädchen, Zahara (14), Shiloh (13) und Vivienne (11), sollen ihren eigenen Kopf entwickeln, wie Angelina jetzt enthüllte!

"Die Welt braucht mehr böse Frauen", erklärte die Schauspielerin in ihrem Interview mit der britischen Elle. Angelina gefalle es ganz und gar nicht, dass Frauen immer noch weltweit in die zweite Reihe geschoben und unterdrückt würden. "Wenn Frauen, die sich mutig gegen Ungerechtigkeit wehren, als böse gelten, dann braucht die Welt noch viel mehr von ihnen", macht der "Tomb Raider"-Star seinen Standpunkt deutlich.

Für ihre Teenie-Töchter habe die engagierte Schönheit vor allem einen Rat: "Ein schönes Kleid kannst du immer anziehen. Aber es ist egal, was du nach außen trägst, wenn deine Haltung nicht stark ist. Nichts ist so attraktiv wie eine Frau mit einem unabhängigen Willen und einer eigenen Meinung", betonte Angelina abschließend. Was sagt ihr zu ihren Worten? Stimmt ab!

Getty Images Angelina Jolie zusammen mit Knox, Vivienne, Pax, Shiloh, Zahara und Maddox, Februar 2019

Getty Images Angelina Jolie, Knox Leon, Zahara Marley, Vivienne Marcheline, and Shiloh Nouvel Jolie-Pitt

ROMA / MEGA Angelina Jolie mit ihren Kindern Knox, Shiloh, Zahara und Vivienne

