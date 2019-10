Es sollte nicht sein. Im Sommer 2018 gründeten die Social-Media-Bekanntheiten Ana Johnson (26), Julia Zwingenberg und Carmushka ihr eigenes Modelabel namens "Oh April". Gemeinsam und unter dem Motto "In Girls We Trust" wollten die drei Powerladys Fashion für Frauen auf den Markt bringen. Doch nur wenige Monate nach der Gründung entschied sich Ana, das Trio zu verlassen. Mit Promiflash spricht sie nun über die Gründe.

"Ich habe immer den Traum gehabt, ein eigenes Fashionlabel zu gründen und das habe ich dann auch getan, aber recht schnell gemerkt, dass es nicht das Richtige für mich ist", gibt die YouTuberin offen zu. Die Mode- und Fashionindustrie sei extrem hart und sie habe sich dazu entschlossen, sich anderen Dingen zu widmen.

Eines dieser Dinge: Anas erstes eigenes Buch. Mit "Inspire Yourself! Dein kreativer Begleiter" brachte die Kölnerin ein Inspirationsbuch mit kreativen Bastelanleitungen, Outfit-Tipps und Co. auf den Markt. Schon Netz-Stars wie Maren Wolf zeigten sich von dem Werk begeistert.

