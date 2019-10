Danilo Cristilli will endlich die Wahrheit wissen! Gerade erst wurde der Italiener beim Date mit TV-Partnerin Dijana Cvijetic von seiner Mutter überrascht, die ihm die Augen über das Schweizer Model öffnete. Sie machte ihrem Sohn klar, dass Dijana nach ihrem Auszug vor wenigen Wochen noch davon gesprochen habe, nur Gefühle für den verpartnerten Yasin gehabt zu haben. Zurück in der Villa stellte Danilo seinen Buddy zur Rede – was ist dran an der Geschichte?

Ziemlich aufgelöst knöpfte sich Danilo direkt Yasin und Samira vor und berichtete den beiden, was seine Mutter ihm erzählt hatte. Der Schwabe wollte von dem Sportlehrer wissen, ob die angeblichen Gefühle von Dijana nicht auf Gegenseitigkeit beruht hatten! "Nicht einen Tag habe ich mich darauf eingelassen. Es mag den Moment gegeben haben, wo ich gesagt habe, du bist ein hübsches Mädchen. Aber ich habe ihr auch gesagt, dass mir Samira wichtiger ist, dass ich sie kennenlernen will", versuchte der 28-Jährige seinen Kumpel zu beschwichtigen. Auch wenn Danilo nicht weiß, wem er aktuell glauben soll, sind sich einer Sache doch alle sicher: Dijana hat sie alle belogen!

Schlussendlich setzte er sich auch nochmal mit seiner Noch-Flamme zusammen. Das Gespräch mit seiner Mutter habe ihn so geflasht, dass er kurz darüber nachgedacht hatte, mit ihr Schluss zu machen. Dijana beteuerte weiterhin, immer ehrlich zu dem Womanizer gewesen zu sein. Noch wollte er die Partnerschaft mit der Influencerin nicht aufgeben, machte ihr aber eine deftige Ansage: "Entweder das Ganze schweißt uns noch mehr zusammen, oder das alles ist fake. Ich glaube, du kennst die Antwort." Doch vorerst bleiben die beiden ein Paar!

RTL II Dijana und Danilo im Pool

RTL II / Magdalena Possert Dijana und Danilo im Sprechzimmer

RTL II / Magdalena Possert Yasin und Dijana bei "Love Island"

