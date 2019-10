Kämpfte Shawn Mendes (21) etwa um seine Herzensdame Camila Cabello (22)? Während das Musiker-Pärchen derzeit mehr als happy wirkt, kam nun die Wahrheit über die Anfangsschwierigkeiten der Turteltauben ans Licht. Denn die amerikanische Sängerin scheint nicht leicht zu haben gewesen zu sein. Der Kanadier gab seine Hoffnung in Bezug auf die Liebe zu Camila trotzdem nie auf. Nun packte der Sänger aus, wie er Camila letztendlich doch rumbekommen hat!

Wie Just Jared berichtete, offenbarte der 21-Jährige in einer Online-Fragerunde in Bezug auf die Frage, ob er jemals eine Frau geliebt habe, die seine Gefühle nicht erwidern konnte: "Wenn ich euch die ganze Story zu mir und Camila erzählen würde, würde das ewig dauern!" Er war der Meinung, für jemanden den man wirklich liebe, kämpfen zu müssen. Denn wenn man jemanden richtig mögen würde, bekomme man die Person auch. Es sei nur eine Frage der Zeit! Damit spielt der "Stitches"-Interpret wohl auf die jahrelange Freundschaft mit Camila an, in der er offenbar schon immer auf eine Liebe mit ihr gehofft hatte.

Vor ihrer Beziehung pflegten die Musiker ganze fünf Jahre eine gute Freundschaft. Bis zum Sommer 2019 war noch ein ganz anderer Mann an der Seite der "Havana"-Interpretin. Über ein Jahr lang datete Camila das britische Reality-Sternchen Matthew Hussey (32). Wenige Wochen später versuchte Shawn dann sein Glück und konnte das Herz der Brünetten bis heute für sich gewinnen.

Getty Images Shawn Mendes bei einem Konzert in Toronto

Getty Images Shawn Mendes und Camila Cabello bei ihrer Performance bei den MTV Awards 2019

Getty Images Camila Cabello beim iHeartRadio Music Festival in Las Vegas

