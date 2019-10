Sie traut sich anders! Prinzessin Beatrice (31) wird schon im nächsten Jahr vor den Traualtar treten und ihren Edoardo Mapelli Mozzi heiraten. Ihre Schwester Prinzessin Eugenie (29) gab ihrem jetzigen Ehemann Jack Brooksbank (33) bereits im Oktober 2018 vor rund 850 Gästen das Jawort. Beatrice' Hochzeit soll sich aber komplett von der ihrer Schwester unterscheiden: Sie möchte ihren großen Tag in ruhiger und intimer Umgebung feiern.

Die royalen Geschwister sind zwar sehr eng mit einander verbunden, aber in Bezug auf ihren Charakter und ihre Vorstellungen der eigenen Trauung könnten sie verschiedener nicht sein, berichtete ein Insider der InTouch UK. Freunde der Prinzessinnen sind der Meinung, die ältere sei auch die entspanntere Schwester in der Familie: "Beatrice ist ernster und Eugenie ist die kontaktfreudige Extrovertierte. Beatrice ist ruhiger in ihrer Persönlichkeit, also es wird eine ganz andere Hochzeit als die von Eugenie", beteuerte ein Bekannter des Königshauses.

Genauso wie Herzogin Meghan (38) und Prinz Harry (35) ließ sich Prinzessin Eugenie im Windsor Castle trauen. Zu der Feier gehörten natürlich viele prominente Gesichter, darunter auch Robbie Williams (45) mit Ehefrau Ayda Fields (40). Für Beatrice' großen Tag gibt es bisher keine Gästeliste – ob sich dort trotz vermeintlich bodenständiger Zeremonie etliche Stars und Sternchen tummeln werden?

Instagram / princesseugenie Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie

Getty Images Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi bei der Portrait Gala in London

Instagram / princesseugenie Prinzessin Beatrice mit Edoardo Mapelli Mozzi im September 2019

