Sie gehört ihm – und das soll wohl die ganze Welt wissen! Seit dem 30. September sind Justin Bieber (25) und seine Hailey (22) nicht nur auf dem Papier vermählt, sondern auch kirchlich miteinander verheiratet. Seither schmückt sich das Model mit immer mehr Accessoires, die ihre Ehe mit dem Musiker repräsentieren: Neben ihrem XXL-Ehering trug Mrs. Bieber ebenfalls bereits eine Lederjacke mit dem Schriftzug "Ehefrau". Jetzt präsentiert Justin ein neues Liebessymbol seiner Gattin – und nebenbei wieder einmal ihrem Ausschnitt!

Dieser Anblick hat dem Biebs wohl gehörig den Kopf verdreht, und zwar gleich auf mehrere Arten: In einer Instagram-Story freut sich der 25-Jährige über Haileys neues Schmuckstück: Die 22-Jährige trägt mittlerweile eine Kette, die jedem zu verstehen gibt, dass sie eine waschechte "Wifey" (auf Deutsch: Ehefrau) ist! Praktisch, dass das funkelnde Kettchen am Hals getragen wird, also unweit von Justins offenbar liebstem Körperteil seiner Frau, ihren Brüsten! Den Vorbau seiner Auserwählten lichtete er für seine Follower deshalb gleich mit ab – etwa, um mit seiner heißen Angetrauten anzugeben?

Fest steht, dass der Sänger im Netz schon einmal ungeniert von Haileys Busen schwärmte: "Baes Brüste", schrieb er unter deren Pic mit Kendall Jenner (23). Darauf zierte Mrs. Biebers Hals übrigens ebenfalls bereits eine aussagekräftige Kette mit ihrem neuen Nachnamen. Während sie also schon lange ihre Zugehörigkeit zu Justin betont, steht er wohl eher nicht auf so etwas: Justin trägt nicht einmal seinen Ehering!

Instagram / haileybieber Hailey Bieber, Model

Instagram / justinbieber Hailey Bieber, Model

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner und Hailey Bieber beim Coachella-Festival 2019

