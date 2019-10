Was für ein erfolgreicher Start für den neuen "Joker"-Film! Schon vor seinem offiziellen Kinostart sorgte der Thriller über den Killer-Clown, der dieses Mal von Joaquin Phoenix (44) gespielt wird, für massig Gesprächsstoff. Auf der Filmdatenbank IMDb erhielt der Blockbuster ein Ergebnis von 9,7 von maximal zehn erreichbaren Punkten und schubste damit "Avengers: Endgame" von der Poleposition. In Amerika feierte die Comic-Verfilmung im Thriller-Stil bereits am vergangenen Freitag ihre Premiere – mit einer Sensation: Allein in der ersten Nacht brach der Streifen den ersten Rekord!

Von Donnerstag auf Freitag konnten viele Fans die Zeit nicht mehr abwarten. Deswegen pilgerten sie zu den Abendvorstellungen, um sich so schnell wie möglich ein eigenes Urteil über den Batman-Schurken Joker zu bilden. Wie das Filmstudio Warner Bros nur wenige Stunden später berichtet, konnte der Thriller innerhalb von nur einer Nacht satte 13,3 Millionen Dollar einspielen. Damit bricht der Hollywood-Blockbuster einen Rekord! Denn kein anderer Kinofilm, der je im Oktober in den Kinos startete, ließ am Vortag vor dem offiziellen Beginn der Ausstrahlung die Kassen der Lichtspielhäuser so sehr klingeln. Am kommenden Donnerstag wird "Joker" dann in den deutschen Kinos zu sehen sein.

Mit großer Wahrscheinlichkeit wird die Original-Story von dem gescheiterten Partyclown Arthur Fleck, der unter dem Namen Joker auftaucht und Menschen in der fiktiven Stadt Gotham City umbringt, noch länger im Gespräch bleiben. Kritiker nehmen an, dass Hauptdarsteller Joaquin Phoenix ein heißer Anwärter für den Oscar ist. Dreimal wurde der Schauspieler bereits für die begehrte Auszeichnung nominiert, ging allerdings jedes Mal leer aus.

ActionPress Szene aus "Joker" mit Joaquin Phoenix

ActionPress Joaquin Phoenix als "Joker"

Getty Images Joaquin Phoenix bei der "Joker"-Premiere in Hollywood

