Mit ihrem freiwilligen Aus mussten auch zwei Männer gehen! Die vergangene Folge von Love Island hatte es wirklich in sich: Kurz vor dem großen Final zog Melissa die Reißleine. Marcel (28), der extra ihretwegen in die Show gekommen war, konnte nicht ihr Herz erobern. Ihr Abgang bedeutete auch sein Aus – ebenso für Aleksandar (28), der keine Couple-Partnerin mehr an seiner Seite hatte. Doch sind die beiden deswegen sauer auf Melissa?

Überhaupt nicht, wie sie im RTL II-Interview deutlich machen. "Mir geht es wirklich gut [...] und ich fand Melissas Entscheidung absolut richtig. Durch dieses Gefühlschaos war sie einfach noch nicht bereit, in eine andere Richtung zu denken", gesteht der Stuttgarter. Und Aleks? Ihm gehe es ebenfalls super, habe er mit solch einer Entscheidung gerechnet.

Melissa hat die Villa allerdings mit gemischten Gefühlen verlassen. "Ich bin mit einem lachenden und einem weinenden Auge rausgegangen. Mir fiel es schwer, mich von den Leuten zu verabschieden, aber für mich war es am Ende der richtige Schritt", gab sie kurz nach ihrem Aus preis.

RTL II / Magdalena Possert Melissa bei ihrem "Love Island"-Exit

RTL II – Magdalena Possert "Love Island"-Teilnehmer Marcel Avdic

RTL II / Magdalena Possert Melissa, "Love Island"-Kandidatin 2019

