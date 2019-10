Melissa hat tatsächlich bei Love Island die Reißleine gezogen! Die schüchterne Schwäbin hatte sich in den bisherigen Folgen der feuchtfröhlichen Reality-Sendung nicht nur zu Pietro Lombardis (27) Liebling gemausert – auch die Fans haben sich regelrecht in die Kundenberaterin verliebt: Melissa hat mit Abstand die meisten Follower. Doch was sich in der vergangenen Episode schon andeutete, wird nun Gewissheit: Melissa packt ihre Koffer und verlässt freiwillig "Love Island"!

Ihre emotionale Rede, in der sie sich bei allen Islandern – allen voran Ex-Schwarm Danilo Cristilli – noch einmal bedankt, sind tatsächlich die Abschiedsworte der 23-Jährigen. Unter Tränen teilt sie ihren Villa-Mitbewohnern ihre Entscheidung mit: "Ich habe für mich entschieden, die Villa selbstständig zu verlassen." Daraufhin verlässt die süße Herrenbergerin unter respektvollem Applaus ihrer Show-Kollegen die Finca. Ihre Entscheidung bedeutet auch das "Love Island"-Ende für Aleksandar Petrovic (28) und Marcel Avdic (28).

Für die Promiflash-Leser kommt der plötzliche Auszug nicht überraschend: In einer Umfrage (4.829 Stimmen) sind sich bereits am vergangenen Freitagabend 85,5 Prozent (4.128 Stimmen) sicher, dass Melissa ihre Zeit bei dem Datingformat selbst beendet. Nur für 14,5 Prozent (701 Stimmen) dürfte der Exit einem Schlag ins Gesicht gleichkommen.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe": ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

RTL II / Magdalena Possert Melissa, "Love Island"-Kandidatin 2019

Anzeige

RTL II / Magdalena Possert Aleks, Marcel und Danilo bei "Love Island" 2019

Anzeige

RTL II / Magdalena Possert Melissa, "Love Island"-Kandidatin 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de