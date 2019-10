Love Island war für Melissa ein ziemliches Auf und Ab. Seit etwa der zweiten Woche hatte der Zuschauerliebling fast nur Augen für Danilo, doch dieser verlor sein Herz an Dijana – was der Herrenbergerin nicht entging. Melissa gab den beiden die Chance, sich besser kennenzulernen. Doch wie ging es IHR dabei, wo sie sich besonders mit Dijana so gut verstanden hat? In einem Interview erzählt Melissa jetzt, wie sie sich ihr gegenüber wirklich verhalten hat!

Im RTL II-Interview gesteht die 23-Jährige, dass die Beziehung von Danilo und Dijana ihr wehgetan hat. Vor allem zu ihrer Freundin konnte sie nicht immer ehrlich sein. "Ich mag sie wirklich gerne, aber ich konnte ihr gegenüber nicht immer ganz offen sein, was meine Gefühle für Danilo angeht", schildert die Tattooliebhaberin ihre Beziehung zu Dijana. Melissa wollte einfach nicht, dass die Schweizerin zu viel Rücksicht auf sie nehme.

Wie konnte die brünette Beauty aber dem ganzen Gefühlswirrwarr aus dem Weg gehen? "Ich habe immer geschaut, dass ich möglichst viel Zeit mit den anderen verbracht habe. Es ist natürlich schwer in der Villa, sich komplett aus dem Weg zu gehen, aber ich habe es immer ein bisschen versucht", erzählt sie weiter. Viel länger habe es die braunhaarige Schönheit aber nicht aushalten können.

Love Island, RTL II "Love Island"-Danilo und Dijana

RTL II Melissa und Dijana

RTL II / Magdalena Possert Melissa bei "Love Island" 2019

