Das lässt sich die Grande Dame der Popmusik nicht mehr gefallen! Celine Dion (51) steht seit sie 12 Jahre alt ist im Rampenlicht und kennt sich deshalb mit Kritikern und Hatern aus. Die mittlerweile 51-Jährige hat jahrelange Erfahrung mit negativen Kommentaren und fiesen Schlagzeilen und lässt sich deshalb auch von der aktuellen Kritik an ihrer Person nicht unterkriegen: Davon, dass sie viel zu dünn sei, will Celine nichts hören!

In letzter Zeit wurde viel über den Gesundheitszustand der weltberühmten Sängerin diskutiert, denn auf aktuellen Bildern wirkt Celine dünner als noch vor einigen Monaten. Im Gespräch mit Entertainment Tonight verteidigte sich die Pop-Diva jetzt und betonte, sie sei bei bester Gesundheit: "Ich mache Ballett. Ich mache viel Stretching und trainiere, weil es meinem Geist, meinem Körper und meiner Seele hilft", stellte die Kanadierin klar – und rechtfertigte sich darüber hinaus mit den Worten: "Ich war schon immer sehr dünn."

Trotz aller Strapazen, die solch negative Schlagzeilen mit sich bringen können, weiß die "My Heart Will Go On"-Interpretin natürlich, dass sie einfach Teil des Business sind. "Wenn du nicht kritisiert werden willst, dann bist du in der falschen Branche", gab sich die mehrfache Grammy-Preisträgerin professionell. Was sagt ihr zu dieser Einstellung? Stimmt ab!

Getty Images Musikerin Celine Dion in Las Vegas

Splash News Céline Dion im Juni 2019 in Paris

Pascal Le Segretain/Getty Images Celine Dion während der Pariser Fashion Week, September 2019

