Huch, was hat denn dieses Foto zu bedeuten? Sandro Kirtzel (29) und Helen Barke (24) werden bei Sturm der Liebe in puncto Beziehungen mit vielen Irrungen und Wirrungen konfrontiert. Sandros Rolle muss in der Telenovela den plötzlichen Tod seiner Frau Romy (Désirée von Delft, 34) verarbeiten, Helens Figur Denise heiratet nach zahlreichen Hindernissen bald ihre große Liebe Joshua (Julian Schneider, 29). Aber wie sieht es privat bei den beiden Schauspielern aus? Ein Bild der zwei heizt aktuell die Gerüchteküche an: Ihre Follower denken, dass Sandro und Helen im realen Leben ein Paar sein könnten!

Auf einem Schnappschuss, den Sandro kürzlich auf Instagram hochgeladen hat, küssen sich die Serien-Darsteller innig auf den Mund! Der 29-Jährige schrieb dazu: "Guten Freunden gibt man mal ein Küsschen, oder zwei." Nur einer von vielen Followern meint: "Das sieht aber nach mehr aus als nur Freundschaft." Einen entscheidenden Hinweis könnte ihr Kollege Florian Frowein (31) liefern: "Ich freue mich so für euch", kommentierte er.

In einem früheren Interview plauderte Sandro aus, wie er seine Traumfrau normalerweise für sich gewinnt: "Wenn sich eine Dame mit mir unsicher ist, stelle ich sie meinen Eltern vor, und danach will sie mich heiraten. Kein Witz! Meine Eltern sind der Wahnsinn", erzählte er im Gespräch mit Bunte.

ARD Paul (Sandro Kirtzel) und Romy (Désirée von Delft) bei ihrer Hochzeit in "Sturm der Liebe"

Anzeige

ARD/Christof Arnold Sandro Kirtzel als Paul Lindbergh in "Sturm der Liebe"

Anzeige

ARD / Christof Arnold "Sturm der Liebe"-Schauspieler Julian Schneider und Helen Barke

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de