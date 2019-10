Sie schweben immer noch auf Wolke sieben! Ann-Kathrin (29) und Mario Götze (27) sind seit einigen Jahren ein glückliches Paar. In diesem Jahr klingelten bereits das zweite Mal die Hochzeitsglocken, nachdem sich das Duo bereits 2018 standesamtlich das Jawort gegeben hatte. Die Schmetterlinge im Bauch scheinen aber noch lange nicht weg zu sein: Ann-Kathrin teilte jetzt ein super-verliebtes Knutsch-Pic von sich und ihrem Mario!

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte das Model erst vor Kurzem dieses ziemlich intimes Bild. Total verträumt küsst sich das Paar auf den Straßen Mailands und scheint für einen Moment die Welt um sich herum zu vergessen. Mit den Worten "Mein Liebster" kommentierte die 29-Jährige den Schnappschuss. Viele Fans feierten das Foto und hinterließen etliche Herzchen-Emojis.

Dass die beiden ihr gemeinsames Glück gefunden haben, ist unverkennbar. Doch nach ihrer zweiten Hochzeit haben sich einige Follower vermehrt gefragt, wie es bei Ann-Kathrin und Mario mit Nachwuchsplänen aussehen würde. In einem früheren Interview klärte der Kicker die Baby-Frage ein für alle Mal auf. "Natürlich ist das ein Thema, dennoch sind wir da entspannt und schauen, was die Zeit so bringt", plauderte der 27-Jährige aus.

Instagram / mariogotze Mario und Ann-Kathrin Götze im Februar 2019

Instagram / annkathringotze Mario Götze mit seiner Frau Ann-Kathrin

Instagram / mariogotze Fußballprofi Mario Götze und seine Ann-Kathrin

